Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Укрытие Укрытие
Киноафиша Фильмы Укрытие Фильмы похожие на Укрытие
Take Shelter Укрытие 2011 / США
3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Укрытие

Вся информация о фильме
Специальный полуночный выпуск
Специальный полуночный выпуск
драма, фантастика 2016, США
6.0
Лавинг
Лавинг
драма 2016, США / Великобритания
7.0
99 домов
99 домов
драма 2014, США
7.0
Катастрофа
Катастрофа
триллер 2013, США
7.0
Последние часы
Последние часы
драма, триллер 2013, Австралия
5.0
Побелка
Побелка
драма 2013, Канада
5.0
Мад
Мад
драма 2012, США
7.0
Связи нет
Связи нет
триллер, драма 2012, США
8.0
Охотник
Охотник
драма 2011, Австралия
7.0
Монстры
Монстры
драма, фантастика, мелодрама 2010, Великобритания
7.0
Зимняя кость
Зимняя кость
триллер, драма 2010, США
7.0
Треугольник
Треугольник
мистика, триллер, ужасы 2009, Австралия
6.0
Луна 2112
Луна 2112
триллер, фантастика 2009, Великобритания
7.0
Дорога
Дорога
триллер, фантастика, драма 2008, США
7.0
Пиджак
Пиджак
триллер 2005, США / Германия
7.0
Саломея Уайльда
Саломея Уайльда
драма 2011, США
6.0
Исчезновение Элеанор Ригби
Исчезновение Элеанор Ригби
драма 2014, США
7.0
Исчезновение Элеонор Ригби: Он
Исчезновение Элеонор Ригби: Он
драма 2013, США
7.0
Исчезновение Элеонор Ригби: Она
Исчезновение Элеонор Ригби: Она
драма 2013, США
6.0
Опасная игра Слоун
Опасная игра Слоун
драма 2016, США
7.0
Фрекен Юлия
Фрекен Юлия
драма 2014, Норвегия / Великобритания
5.0
Саломея
Саломея
драма 2013, США
6.0
Жизнь короля
Жизнь короля
драма 2013, США
6.0
Прислуга
Прислуга
драма 2011, США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше