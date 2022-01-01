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Зимняя вишня Зимняя вишня
Киноафиша Фильмы Зимняя вишня Зимняя вишня, 1985: актеры и роли
Зимняя вишня 1985 / СССР
8.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Зимняя вишня, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Масленников Igor Maslennikov
В ролях
Елена Сафонова Елена Сафонова Виталий Соломин Виталий Соломин Нина Русланова Нина Русланова Лариса Удовиченко Лариса Удовиченко Александр Леньков Александр Леньков Ивар Калныньш Ивар Калныньш Сергей Паршин Сергей Паршин Алла Осипенко Сергей Рожогин
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