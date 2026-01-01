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Скоро в прокате «Закулисье реальности»
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О персоне
Фильмография
Александр Марков
Alexander Markov
Киноафиша
Персоны
Александр Марков
Александр Марков
Alexander Markov
Дата рождения
1 января 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.6
Красная Африка
(2022)
5.9
Гидроэлектросчастье
(2024)
0.0
Другая реальность: Вспомни все
(2010)
Фильмография Александр Марков
Жанр
Все
Документальный
Мюзикл
Триллер
Год
Все
2024
2022
2010
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
2
Сценарист
2
Актер
1
5.9
Гидроэлектросчастье
Hydroelectric Joy
документальный
2024, Франция
6.6
Красная Африка
Red África
документальный
2022, Россия / Португалия
Другая реальность: Вспомни все
документальный, триллер, мюзикл
2010, Россия
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