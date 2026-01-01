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Александр Марков Alexander Markov
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Александр Марков

Alexander Markov

Дата рождения
1 января 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Герой триллеров

Популярные фильмы

Красная Африка 6.6
Красная Африка (2022)
Гидроэлектросчастье 5.9
Гидроэлектросчастье (2024)
Другая реальность: Вспомни все 0.0
Другая реальность: Вспомни все (2010)

Фильмография Александр Марков

Жанр
Год
Гидроэлектросчастье 5.9
Гидроэлектросчастье Hydroelectric Joy
документальный 2024, Франция
Красная Африка 6.6
Красная Африка Red África
документальный 2022, Россия / Португалия
Другая реальность: Вспомни все
Другая реальность: Вспомни все
документальный, триллер, мюзикл 2010, Россия
С июня скошенную траву в компост не кладу: отправляю вот куда – и все лето не нарадуюсь результату
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