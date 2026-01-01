Оповещения от Киноафиши
Мерила Зареи Merila Zare'i
Мерила Зареи

Merila Zare'i

Дата рождения
14 апреля 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Фильмография Мерила Зареи

Жанр
Год
Дочь 6
Дочь Dokhtar
драма 2016, Иран
Телохранитель 6.1
Телохранитель Bodyguard
боевик, драма, триллер 2016, Иран
Развод Надера и Симин 8.1
Развод Надера и Симин Jodaeiye Nader az Simin
драма 2011, Иран
История Элли 7.9
История Элли Darbareye Elly
мистика 2009, Иран / Франция
