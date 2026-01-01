Оповещения от Киноафиши
Мерила Зареи
Merila Zare'i
Дата рождения
14 апреля 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров
Популярные фильмы
8.1
Развод Надера и Симин
(2011)
7.9
История Элли
(2009)
6.1
Телохранитель
(2016)
Фильмография Мерила Зареи
Жанр
Все
Боевик
Драма
Мистика
Триллер
Год
Все
2016
2011
2009
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
6
Дочь
Dokhtar
драма
2016, Иран
6.1
Телохранитель
Bodyguard
боевик, драма, триллер
2016, Иран
8.1
Развод Надера и Симин
Jodaeiye Nader az Simin
драма
2011, Иран
Смотреть трейлер
7.9
История Элли
Darbareye Elly
мистика
2009, Иран / Франция
