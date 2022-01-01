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Кабинетный гарнитур Кабинетный гарнитур
Киноафиша Фильмы Кабинетный гарнитур Кабинетный гарнитур, 1957: актеры и роли
Desk Set Кабинетный гарнитур 1957 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Кабинетный гарнитур, 1957: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Лэнг Walter Lang
В ролях
Спенсер Трэйси Спенсер Трэйси Spencer Tracy Кэтрин Хепберн Кэтрин Хепберн Katharine Hepburn Гиг Янг Gig Young Джоан Блонделл Joan Blondell Дина Мэрилл Сью Рэндолл Sue Randall Нева Паттерсон Neva Patterson
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