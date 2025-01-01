Меню
Киноафиша Фильмы Христофор Колумб: История открытий Награды и номинации фильма Христофор Колумб: История открытий

Награды и номинации фильма Христофор Колумб: История открытий 1992

Золотая малина 1993 Золотая малина 1993
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая новая звезда
Номинант
