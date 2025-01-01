Меню
Фильмы
Христофор Колумб: История открытий
Награды и номинации фильма Христофор Колумб: История открытий
Награды и номинации фильма Христофор Колумб: История открытий 1992
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Золотая малина 1993
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая новая звезда
Номинант
