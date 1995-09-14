Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эйдзи Окада
Eiji Okada
Киноафиша
Персоны
Эйдзи Окада
Эйдзи Окада
Eiji Okada
Дата рождения
13 июня 1920
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
14 сентября 1995
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.9
Чужое лицо
(1966)
7.6
Хиросима, моя любовь
(1959)
7.5
Хиросима
(1953)
Фильмография Эйдзи Окада
7.2
Якудза
The Yakuza
боевик, драма, криминал
1974, США / Япония
7.1
Молчание
Chinmoku
драма
1971, Япония
7.9
Чужое лицо
Tanin no kao
фантастика, драма
1966, Япония
7.2
Женщина в песках
Woman in the Dunes / Suna no onna
драма
1964, Япония
7.1
Убийство
Ansatsu
драма
1964, Япония
6.6
Гадкие американцы
The Ugly American
драма
1963, США
7.6
Хиросима, моя любовь
Hiroshima mon amour
мелодрама, драма, военный
1959, Франция / Япония
7.5
Хиросима
Hiroshima
драма, военный
1953, Япония
Показать еще
Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?
«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
Над скалой висели трое: наш ответ дорамам с Эйдельштейном добрался до Кореи и внезапно стал хитом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить