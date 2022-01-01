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Юлий Цезарь
Юлий Цезарь, 1953: актеры и роли
Julius Caesar
Юлий Цезарь
1953 / США
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Юлий Цезарь, 1953: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джозеф Лео Манкевич
Joseph L. Mankiewicz
В ролях
Марлон Брандо
Marlon Brando
Джеймс Мейсон
James Mason
Джон Гилгуд
John Gielgud
Луи Кэлхерн
Louis Calhern
Эдмонд О’Брайен
Edmond O'Brien
Грир Гарсон
Greer Garson
Дебора Керр
Deborah Kerr
Джордж Макреди
George Macready
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