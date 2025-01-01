Меню
Награды и номинации фильма Юлий Цезарь

Награды и номинации фильма Юлий Цезарь 1953

Оскар 1954 Оскар 1954
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
Best British Actor
Победитель
Best Foreign Actor
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
