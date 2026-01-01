Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Босиком по парку

Награды и номинации фильма Босиком по парку 1967

Оскар 1968 Оскар 1968
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best Foreign Actress
Номинант
