Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Рейтинги
4.8
Рейтинг IMDb: 3.2
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Освенцим
Освенцим
Auschwitz
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
Спустя 60 лет после освобождения от нацизма, невообразимая история о самом ужасном месте на планете наконец раскрыта.
Развернуть
Освенцим
тизер
тизер
Страна
Германия / Канада
Продолжительность
1 час 14 минут
Год выпуска
2011
Премьера в мире
11 февраля 2011
Дата выхода
11 февраля 2011
Германия
Производство
Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG
Другие названия
Auschwitz, Освенцим, アウシュビッツ ホロコーストガス室の戦慄
Режиссер
Уве Болл
В ролях
Арвед Бирнбаум
Уве Болл
Ник Голдман
Максимилиан Гэртнер
Харольд Леви
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Освенцим
6.2
Ярость
(2009)
4.9
Фар Край
(2008)
5.9
Дарфур. Хроники объявленной смерти
(2009)
6.0
Нападение на Уолл-стрит
(2013)
4.8
Макс Шмелинг: Боец Рейха
(2010)
2.5
Резня зомби 2: Рейх мёртвых
(2015)
6.1
Ярость 2
(2014)
3.0
Во имя короля 3
(2014)
3.6
В осаде
(2013)
3.2
Во имя короля 2
(2011)
3.0
Жирнушка
(2011)
3.0
Бладрейн 3
(2010)
Фильм находится в
подборках
Фильмы про концентрационные лагеря
Фильмы про социальный конфликт
Рейтинг фильма
4.8
Оцените
15
голосов
3.2
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
athemeforanna
2 апреля 2015, 12:51
где его можно посмотреть????
Цитаты
Uwe Boll
Тот, кто не хочет смотреть этот фильм, не обязан его смотреть. Но я думаю, что очень важно, чтобы этот фильм существовал, и сейчас я ставлю его на обсуждение.
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Освенцим
Тизер
0
0
Освенцим
Интервью с режиссером
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Отзывы
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667