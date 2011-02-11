Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Освенцим
4.8 Рейтинг IMDb: 3.2
Освенцим

Auschwitz 18+
О фильме

Спустя 60 лет после освобождения от нацизма, невообразимая история о самом ужасном месте на планете наконец раскрыта.
Освенцим - тизер
Освенцим  тизер
Страна Германия / Канада
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 11 февраля 2011
Дата выхода
11 февраля 2011 Германия
Производство Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG
Другие названия
Auschwitz, Освенцим, アウシュビッツ　ホロコーストガス室の戦慄
Режиссер
Уве Болл
Уве Болл
В ролях
Арвед Бирнбаум
Уве Болл
Уве Болл
Ник Голдман
Максимилиан Гэртнер
Харольд Леви
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Освенцим
Ярость 6.2
Ярость (2009)
Фар Край 4.9
Фар Край (2008)
Дарфур. Хроники объявленной смерти 5.9
Дарфур. Хроники объявленной смерти (2009)
Нападение на Уолл-стрит 6.0
Нападение на Уолл-стрит (2013)
Макс Шмелинг: Боец Рейха 4.8
Макс Шмелинг: Боец Рейха (2010)
Резня зомби 2: Рейх мёртвых 2.5
Резня зомби 2: Рейх мёртвых (2015)
Ярость 2 6.1
Ярость 2 (2014)
Во имя короля 3 3.0
Во имя короля 3 (2014)
В осаде 3.6
В осаде (2013)
Во имя короля 2 3.2
Во имя короля 2 (2011)
Жирнушка 3.0
Жирнушка (2011)
Бладрейн 3 3.0
Бладрейн 3 (2010)
Фильм находится в подборках
Фильмы про концентрационные лагеря Фильмы про концентрационные лагеря
Фильмы про социальный конфликт Фильмы про социальный конфликт

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 15 голосов
3.2 IMDb
Цитаты
Uwe Boll Тот, кто не хочет смотреть этот фильм, не обязан его смотреть. Но я думаю, что очень важно, чтобы этот фильм существовал, и сейчас я ставлю его на обсуждение.
Освенцим - тизер
Освенцим Тизер
Освенцим - интервью с режиссером
Освенцим Интервью с режиссером
