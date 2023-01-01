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Невинные чародеи
Невинные чародеи, 1960: актеры и роли
Niewinni czarodzieje
Невинные чародеи
1960 / Польша
7.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Невинные чародеи, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда
Andrzej Wajda
В ролях
Тадеуш Ломницкий
Tadeusz Łomnicki
Ванда Коческа
Тереза Шмигелувна
Teresa Szmigielówna
Збигнев Цибульский
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