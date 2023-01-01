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Невинные чародеи
Киноафиша Фильмы Невинные чародеи Невинные чародеи, 1960: актеры и роли
Niewinni czarodzieje Невинные чародеи 1960 / Польша
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Невинные чародеи, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда Анджей Вайда Andrzej Wajda
В ролях
Тадеуш Ломницкий Tadeusz Łomnicki Ванда Коческа Тереза Шмигелувна Teresa Szmigielówna Збигнев Цибульский Zbigniew Cybulski Роман Полански Роман Полански Roman Polanski Анджей Новаковски Калина Ендрусик Kalina Jędrusik
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