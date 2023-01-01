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Революция, я люблю тебя! Революция, я люблю тебя!
Киноафиша Фильмы Революция, я люблю тебя! Революция, я люблю тебя!, 2010: актеры и роли
Revolucion Революция, я люблю тебя! 2010 / Мексика
5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Революция, я люблю тебя!, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мариана Ченильо Mariana Chenillo Патрисия Ригген Patricia Riggen Фернандо Эймбке Фернандо Эймбке Fernando Eimbcke Гаэль Гарсия Берналь Гаэль Гарсия Берналь Gael García Bernal Амат Эскаланте Амат Эскаланте Amat Escalante Диего Луна Диего Луна Diego Luna Карлос Рейгадас Карлос Рейгадас Carlos Reygadas Герардо Нараньо Родриго Пла Rodrigo Plá Родриго Гарсиа Родриго Гарсиа Rodrigo García
В ролях
Моника Беджарано Эри Брикман Кармен Коррал Carmen Corral Роберт М. Мартинез Адриана Барраса Адриана Барраса Adriana Barraza
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