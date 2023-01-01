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Революция, я люблю тебя!
Революция, я люблю тебя!, 2010: актеры и роли
Revolucion
Революция, я люблю тебя!
2010 / Мексика
5.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Революция, я люблю тебя!, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мариана Ченильо
Mariana Chenillo
Патрисия Ригген
Patricia Riggen
Фернандо Эймбке
Fernando Eimbcke
Гаэль Гарсия Берналь
Gael García Bernal
Амат Эскаланте
Amat Escalante
Диего Луна
Diego Luna
Карлос Рейгадас
Carlos Reygadas
Герардо Нараньо
Родриго Пла
Rodrigo Plá
Родриго Гарсиа
Rodrigo García
В ролях
Моника Беджарано
Эри Брикман
Кармен Коррал
Carmen Corral
Роберт М. Мартинез
Адриана Барраса
Adriana Barraza
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