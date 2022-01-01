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Карлос Рейгадас
Карлос Рейгадас
Carlos Reygadas
О персоне
Фильмография
Награды и номинации
Карлос Рейгадас
Carlos Reygadas
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Дата рождения
10 октября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Карлоса Рейгадаса
Родился 10 октября 1971 года. Мехико, Мексика.
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Фильмография Карлоса Рейгадаса
Наше время
драма
2018, Германия / Дания / Мексика / Франция / Швеция
7.0
После мрака свет
драма
2012, Мексика / Франция / Нидерланды / Германия
7.0
Революция, я люблю тебя!
военный, драма
2010, Мексика
5.0
Безмолвный свет
драма
2007, Мексика / Франция / Нидерланды / Германия
5.0
Битва на небесах
драма, мелодрама, эротика
2005, Мексика / Бельгия / Франция / Германия
5.0
Кровь
драма
2005, Мексика / Франция
5.0
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