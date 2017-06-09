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Амат Эскаланте
Амат Эскаланте
Amat Escalante
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Амат Эскаланте
Amat Escalante
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Дата рождения
28 февраля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Амата Эскаланте
Родился 28 февраля 1979 года. Мексика.
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Фильмография Амата Эскаланте
Дурное место
эротика, драма
2016, Мексика / Дания / Франция / Германия
6.0
Эли
криминал, драма
2013, Мексика
6.0
Революция, я люблю тебя!
военный, драма
2010, Мексика
5.0
Кровь
драма
2005, Мексика / Франция
5.0
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9 июня 2017 19:11
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