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Барби: Тайна феи Барби: Тайна феи
Киноафиша Фильмы Барби: Тайна феи Кадры из мультфильма «Барби: Тайна феи»
Barbie: A Fairy Secret (V) Барби: Тайна феи 2011 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Кадры из мультфильма «Барби: Тайна феи»

Вся информация о мультфильме
Барби: Тайна феи (2011) - фото 1 Барби: Тайна феи (2011) - фото 2 Барби: Тайна феи (2011) - фото 3
Барби: Тайна феи (2011) - фото 4 Барби: Тайна феи (2011) - фото 5
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