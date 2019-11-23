Фарфор, 2019

Жизнь Анны, Пауля и их сына Томаса кажется идеальной. У Пауля хорошо оплачиваемая работа, Анна работает дома в своей студии, Томас просто ангел, а не ребенок. У них есть деньги, друзья, семья. Но когда в школе Томас вдруг укусил своего друга, блестящая витрина семейной жизни дала первые трещины. Начались долгие мучительные поиски причин агрессии сына, в ходе которых открылись тщательно скрываемые уязвимые места в жизни каждого. Родителям пришлось пойти на крайние меры и обратиться за помощью к почти совершенно чужому человеку.