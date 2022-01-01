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Джорджо Тирабасси

Giorgio Tirabassi
Джорджо Тирабасси
Джорджо Тирабасси Giorgio Tirabassi
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Дата рождения
1 февраля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Ливорно, Италия
Биография Джорджо Тирабасси

Фильмография Джорджо Тирабасси
Отчаянные мстители
Отчаянные мстители
приключения, фэнтези, военный 2021, Италия / Бельгия
7.0
Паршивая овца
Паршивая овца
драма, комедия 2010, Италия
6.0
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