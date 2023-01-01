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Одиночество простых чисел Одиночество простых чисел
Киноафиша Фильмы Одиночество простых чисел Одиночество простых чисел, 2010: актеры и роли
La solitudine dei numeri primi Одиночество простых чисел 2010 / Германия / Франция / Италия
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Одиночество простых чисел, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Саверио Костанзо Саверио Костанзо Saverio Costanzo
В ролях
Альба Рорвакер Лука Маринелли Лука Маринелли Luca Marinelli Мартина Альбано Martina Albano Томмазо Нери Tommaso Neri Изабелла Росселлини Изабелла Росселлини Isabella Rossellini Маурицио Донадони Maurizio Donadoni
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