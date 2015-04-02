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Одиночество простых чисел
Отзывы о фильме «Одиночество простых чисел»
La solitudine dei numeri primi
Одиночество простых чисел
2010 / Германия / Франция / Италия
6.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Не думала, что роман Паоло Джордано можно экранизировать.
Это такое ковыряние в самых-самых закоулках души. Мысли и переживания очень интимные, из тех, что прячутся глубоко, о которых - никому. Действия нет почти.
Автор - физик-теоретик.
Книга читана почти два года назад, но воспоминания хорошие.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 01/12/2011 - 21:21:15
Динамичный триллер? Может, другую историю взяли за основу? Хотя имена совпадают...
Маттиа ножичком баловался, факт. Но Аличе наркоманкой не была, она не ела нифига просто.
В смысле, пищу. Самоедством оба занимались много и охотно.
Надо было делать мелодраму, эротическую. Аличе и Эрик, Аличе и Фабио, Аличе и Маттиа, Маттиа и Надя, Маттиа и Денис.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Это такое ковыряние в самых-самых закоулках души. Мысли и переживания очень интимные, из тех, что прячутся глубоко, о которых - никому. Действия нет почти.
Автор - физик-теоретик.
Книга читана почти два года назад, но воспоминания хорошие.
Динамичный триллер? Может, другую историю взяли за основу? Хотя имена совпадают...
Маттиа ножичком баловался, факт. Но Аличе наркоманкой не была, она не ела нифига просто.
В смысле, пищу. Самоедством оба занимались много и охотно.
Надо было делать мелодраму, эротическую. Аличе и Эрик, Аличе и Фабио, Аличе и Маттиа, Маттиа и Надя, Маттиа и Денис.
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