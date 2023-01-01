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Скоро в прокате "Восставшая из ада"
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Робокоп
Робокоп, 1987: актеры и роли
RoboCop
Робокоп
1987 / США
Трейлер
7.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Робокоп, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Верховен
Paul Verhoeven
В ролях
Питер Уэллер
Peter Weller
Ронни Кокс
Ronny Cox
Кертвуд Смит
Kurtwood Smith
Мигель Феррер
Miguel Ferrer
Рэй Уйаз
Фелтон Перри
Felton Perry
Нэнси Аллен
Nancy Allen
Нэнси Аллен
Nancy Allen
Дэн О’Херлихи
Dan O'Herlihy
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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