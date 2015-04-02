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Робокоп
Отзывы о фильме «Робокоп»
RoboCop
Робокоп
1987 / США
Трейлер
7.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
неподражаемо!
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mari_190882, 25/11/2011 - 07:23:35):
пересмотрел фильм детства "Основной инстинкт", точнее сцену допроса героини Стоун в полицейском участке на stop-and-go... поностальгировал ✊ ...прикольно так ✊
ps интересно, Верховен на нее еще ностальгирует? думаю, вряд ли, ему уже сильно за 70 ведь ✊
pps воскрешать робокопа в эпоху, когда мир захватил консервный Тони Старк - это все на что хватило воображения в Голливуде?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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andylee
2 апреля 2015, 12:51
Друзья, меня волнует другое - пересмотрев анонсы февраля я не увидел там обещанного фильма Алексея Германа. Где он?
2 апреля 2015, 12:51
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение andylee от 29/12/2013 - 22:49:51
27 февраля начнется)
Если посмотрите ...напишите поподробнее, я не смогу посмотреть слишком тяжелый.
2 апреля 2015, 12:51
0
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CMeTAHKA
2 апреля 2015, 12:51
Средненько, ожидал большего. Всё таки классика копа робота поинтереснее✊ , хотя это из разряда "раньше и трава была зеленее". Один раз посмотреть можно, концовка заточена под продолжение. Ощущение комиксов типа зеленый фонарь и капитан америка, я не любитель таких "произведений". В целом 5 из 10, снято хорошо, но не заципело. Актера можно привлекать к более серьезным работам, молодец.
2 апреля 2015, 12:51
0
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khaos11
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (CMeTAHKA, 13/02/2014 - 14:41:46):
Актера можно привлекать к более серьезным работам, молодец.
СМеТАНКА, эт какого актера ты имеешь ввиду? Джоэля Киннемана? Если так , то он давно себя уже проявил в серьезных фильмах (дилогия "Шальные деньги" вам в помощь), равно как и режиссер Падилья у себя на родине(дилогия "Элитного Отряда"). Эт ж суровый, но не далекий Голливуд, где давно за всех решают продюсеры, вот и нарешали...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Deus ex
Вечный вопрос, что человечнее; машина думающая что она человек или человек в машине? И раз за разом, победа остается за машинами. То есть, за мечтами людей, об идеальных людях. Программа не может чувствовать!!! Вот та проблема, перешагнув которую, человечество любо попадет в АД Вачевских, либо в техно "РАЙ" Призраков в Доспехах....
Социальный подтекст, во всем, не меньше чем в Элизиуме. Основное, зло, больше не просто наркоманы, какими были они в оригинале Робокоп, - а коррупция. Показательные выступления дронов, происходят ни где нибудь в штате Невада, а в центре Тегерана✊ . Круто ведь?
Прибавим еще сюда отличную технологичность в фильме, жалко только рейтинг 12, рек крови конечно не хватает. Так же, добавим прекрасную игру Китона и на выходе более чем достойный ремейк, если не сказать лучше чем был (прочь ностальгию)✊ . Минус только за слишком прямолинейный финал, можно было б нагнать драматизма. Киннаман, мое мнение ничего не испортил точно. В общем, я был приятно удивлен.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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khaos11
2 апреля 2015, 12:51
Нормульный в целом кин. Забудте вы об оригинале хотя бы до конца проката!
7.5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Робокоп смотрю впервые, очень понравился сюжет, все актеры, немного добавить экшена, но в целом 9/10 ✊ муж оценил 7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Правда был очень неприятный момент. Уборщица привела через служебный вход своих детей и мужа, во время просмотра фильма и вместо того чтобы тихонько сесть, стала шарится по всему залу, искала хорошие места.. Мы обратились к администратору...
2 апреля 2015, 12:51
0
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semion78
2 апреля 2015, 12:51
Ребят?! Мы с вами один и тот же фильм обсуждаем????
Фильм вышел дешев и уныл, много непонятных и ненужных диалогов, очень мало спецэффектов, а те что есть по графике даже до iRobot не дотягивают. Думаю о многом говорит. В общем, не получился фильм тем прорывным откровением которым он был в 87. О сюжете вообще говорить неохота, он рельсовый. Ремарка: перестрелок с участием робокопа 3, плюс одна тренировочная, крови нет, сцен насилия и секса тоже - растянули под PG13, в общем-то, в очередной раз отличную киберпанковскую зарисовку про циничные корпорации, продажных людей и симбиоз человека и машины, совмещенный с образом праведного бунтаря выхолостили и загубили.
А зря.
2 апреля 2015, 12:51
0
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andress
2 апреля 2015, 12:51
Полный отстой ! Тоска зелёная! Зачем снимают такую чушь?
2 апреля 2015, 12:51
0
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Фильм является попыткой второй раз реализовать хорошую идею, но уже современными средствами ( т.е. по сути - продать два раза одно и тоже кино ). К сожалению, кроме небольшой вариации первоначального сюжета ( но здесь сюжет всё-таки проседает к концу фильма ) и смещения акцентов, ничего нового не предложили.✊ Но история показанная в оригинальном фильм была настолько захватывающей, что можно с интересом один раз посмотреть и римейк. Что здорово получилось, так это игра Сэмюэля Джексона - чувствуется многофильмовая школа Тарантино.✊ Олдмен тоже не сплоховал - получился такой чеховский ученый-ботаник, давно ли переквалифицировался из психопатов-злодеев.✊ 6/10.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Rus1979
2 апреля 2015, 12:51
Надо же ни кто в фильме подтекста не увидел... Весь фильм сплошной подтекст. Чего только стоит начало фильма.
Откуда смертники знали, что будет репортаж, и почему надо было именно при камерах взрываться? Ведь какой смысл кучу железа подрывать?
Если размышлять логически, по Цицерону, то надо спросить кому было выгодно, чтобы смертники на камерах взорвались? Кто проплачивал все шоу, которые должны были менять общественное мнение? Из фильма становиться явно, что они за бабки взрывались - но не мог режиссер это открытым текстом сказать.
Не помню чтобы в Америкосовских фильмах было столько подтекста, только советские фильмы этим грешили.
А конец фильма кто помнит????
Я в фильме 5 случаев подтекста насчитал, но думаю есть там ещё, просто не доезжаю.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Чушь редкостная. Не интересный вообще фильм. Сделали какую то мелодраму опять. ( Жена , ребёнок ) . ОРИГИНАЛ первого Робокопа , лучший.
1/10✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
"хватит уже ныть", "органическая часть вашего мужа", "хочешь потрогать"
я уже и забыл, как весело может быть, смотреть в дубляже...
по факту - это не больше трояка..."экзистенциальный посыл" бугага чО...там кусок мозга и легкие, это тот же дроид, отключающийся дистанционно и с "моднявой" органической маской под забралом, которую брить не надо...или эта машинка для стрижки преступников будет жену удовлетворять в роли мужа и сына воспитывать?! короче, до комедии не дотянули...едем далее, боевик - пффф...посмотрите Слаевского Рэмбо 4 и куски узкоглазых разлетающиеся в стороны из-за большого калибра...вот это боевик...далее, что там остается-то...да ничего интересного, весь хронометраж в никуда...если мечущийся (в эмоциональном и не только плане) фетишист железок Тони Старк в 3й части с напрягом, но смотрелся, то данное творение смотрелось только в сцене пробуждения робокопа и...блин, судорожно вспоминаю что там еще было-то...а ну да еще один из главных негров Америки еще играл...ниче щаз дойдем до 12 лет рабства, посмотрим, что там с неграми ✊
ps 5,5/10
pps сколько там это творение китайской сборки (хоть тут не наврали ✊ )весило интересно, ну тонны 2-3 точно, с такой-то гидравликой...и, внимание, оно каталось на мотике
...это все равно, что седан сверху на мотоцикл поставить с 18м радиусом (или у него там 20й был ✊ ), и пусть эта конструкция поедет после этого фокуса
ppps видно было, что режиссер пытается что-то сделать необычное, но то ли сам не понимает в окончательном виде, что должно получиться, то ли его по рукам все время боссы голливудские бьют линейкой - получилось ни рыба, ни мясо...даже с не очень любимым Смитом I,robot был интереснее (на минутку это было 10 лет назад)
pppps сделайте настоящий AI и попробуйте его отключить дистанционно - что-нить из серии Терминатора точно получится, гарантирую ✊
ppppps в свое время Робокоп был фантастическим боевиком, теперь - фантастический проходняк...(фантастика - это необязательно drama с элементами сказки для детишек, есть же sci-fi с вкпраплениями экшена нормальный)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Foggy, 22/02/2014 - 04:24:09):
А где ты тоннаж углядел? Почему 2-3 тонны? У него может кевларовый сплав был, на 300 кг, плюс минус. Мопед у него усиленный был, я думаю додумали же мотик под него. Гидравлика то да, вопрос, каким таким усилием она его так выталкивает, но все же не будешь разжевывать, хронометраж и рейтинг 12.
2 апреля 2015, 12:51
0
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maxwel
2 апреля 2015, 12:51
Очень неровный фильм.Некоторые моменты классные, а некоторые полная скукота. Получилось в итоге действительно ни рыба, ни мясо... К режиссеру много вопросов. Цельное впечатление от фильма отсутствует. 7/10 максимум
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Интересно, убийство главы Омникорпа спишут на несчастный случай или как? с точки зрения сюжета Робокоп - не человек, ничего ему не предъявишь. Органика, в которой искусственно поддерживается иллюзия жизни и свободы выбора. На самом комп-шагоход, собранный множеством маленьких китайцев✊
Детское кино про недоработанную шелезяку. Стрелялки не внушили.
Понравился герой Джеки Эрл Хейли. Люблю профи, кайфующих от работы.
Эпизод с мусульманами, который в начале, хорош. 6/10.
2 апреля 2015, 12:51
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пересмотрел фильм детства "Основной инстинкт", точнее сцену допроса героини Стоун в полицейском участке на stop-and-go... поностальгировал ✊ ...прикольно так ✊
ps интересно, Верховен на нее еще ностальгирует? думаю, вряд ли, ему уже сильно за 70 ведь ✊
pps воскрешать робокопа в эпоху, когда мир захватил консервный Тони Старк - это все на что хватило воображения в Голливуде?
27 февраля начнется)
Если посмотрите ...напишите поподробнее, я не смогу посмотреть слишком тяжелый.
СМеТАНКА, эт какого актера ты имеешь ввиду? Джоэля Киннемана? Если так , то он давно себя уже проявил в серьезных фильмах (дилогия "Шальные деньги" вам в помощь), равно как и режиссер Падилья у себя на родине(дилогия "Элитного Отряда"). Эт ж суровый, но не далекий Голливуд, где давно за всех решают продюсеры, вот и нарешали...
Вечный вопрос, что человечнее; машина думающая что она человек или человек в машине? И раз за разом, победа остается за машинами. То есть, за мечтами людей, об идеальных людях. Программа не может чувствовать!!! Вот та проблема, перешагнув которую, человечество любо попадет в АД Вачевских, либо в техно "РАЙ" Призраков в Доспехах....
Социальный подтекст, во всем, не меньше чем в Элизиуме. Основное, зло, больше не просто наркоманы, какими были они в оригинале Робокоп, - а коррупция. Показательные выступления дронов, происходят ни где нибудь в штате Невада, а в центре Тегерана✊ . Круто ведь?
Прибавим еще сюда отличную технологичность в фильме, жалко только рейтинг 12, рек крови конечно не хватает. Так же, добавим прекрасную игру Китона и на выходе более чем достойный ремейк, если не сказать лучше чем был (прочь ностальгию)✊ . Минус только за слишком прямолинейный финал, можно было б нагнать драматизма. Киннаман, мое мнение ничего не испортил точно. В общем, я был приятно удивлен.✊
7.5/10
Фильм вышел дешев и уныл, много непонятных и ненужных диалогов, очень мало спецэффектов, а те что есть по графике даже до iRobot не дотягивают. Думаю о многом говорит. В общем, не получился фильм тем прорывным откровением которым он был в 87. О сюжете вообще говорить неохота, он рельсовый. Ремарка: перестрелок с участием робокопа 3, плюс одна тренировочная, крови нет, сцен насилия и секса тоже - растянули под PG13, в общем-то, в очередной раз отличную киберпанковскую зарисовку про циничные корпорации, продажных людей и симбиоз человека и машины, совмещенный с образом праведного бунтаря выхолостили и загубили.
А зря.
Откуда смертники знали, что будет репортаж, и почему надо было именно при камерах взрываться? Ведь какой смысл кучу железа подрывать?
Если размышлять логически, по Цицерону, то надо спросить кому было выгодно, чтобы смертники на камерах взорвались? Кто проплачивал все шоу, которые должны были менять общественное мнение? Из фильма становиться явно, что они за бабки взрывались - но не мог режиссер это открытым текстом сказать.
Не помню чтобы в Америкосовских фильмах было столько подтекста, только советские фильмы этим грешили.
А конец фильма кто помнит????
Я в фильме 5 случаев подтекста насчитал, но думаю есть там ещё, просто не доезжаю.
1/10✊
я уже и забыл, как весело может быть, смотреть в дубляже...
по факту - это не больше трояка..."экзистенциальный посыл" бугага чО...там кусок мозга и легкие, это тот же дроид, отключающийся дистанционно и с "моднявой" органической маской под забралом, которую брить не надо...или эта машинка для стрижки преступников будет жену удовлетворять в роли мужа и сына воспитывать?! короче, до комедии не дотянули...едем далее, боевик - пффф...посмотрите Слаевского Рэмбо 4 и куски узкоглазых разлетающиеся в стороны из-за большого калибра...вот это боевик...далее, что там остается-то...да ничего интересного, весь хронометраж в никуда...если мечущийся (в эмоциональном и не только плане) фетишист железок Тони Старк в 3й части с напрягом, но смотрелся, то данное творение смотрелось только в сцене пробуждения робокопа и...блин, судорожно вспоминаю что там еще было-то...а ну да еще один из главных негров Америки еще играл...ниче щаз дойдем до 12 лет рабства, посмотрим, что там с неграми ✊
ps 5,5/10
pps сколько там это творение китайской сборки (хоть тут не наврали ✊ )весило интересно, ну тонны 2-3 точно, с такой-то гидравликой...и, внимание, оно каталось на мотике ...это все равно, что седан сверху на мотоцикл поставить с 18м радиусом (или у него там 20й был ✊ ), и пусть эта конструкция поедет после этого фокуса
ppps видно было, что режиссер пытается что-то сделать необычное, но то ли сам не понимает в окончательном виде, что должно получиться, то ли его по рукам все время боссы голливудские бьют линейкой - получилось ни рыба, ни мясо...даже с не очень любимым Смитом I,robot был интереснее (на минутку это было 10 лет назад)
pppps сделайте настоящий AI и попробуйте его отключить дистанционно - что-нить из серии Терминатора точно получится, гарантирую ✊
ppppps в свое время Робокоп был фантастическим боевиком, теперь - фантастический проходняк...(фантастика - это необязательно drama с элементами сказки для детишек, есть же sci-fi с вкпраплениями экшена нормальный)
А где ты тоннаж углядел? Почему 2-3 тонны? У него может кевларовый сплав был, на 300 кг, плюс минус. Мопед у него усиленный был, я думаю додумали же мотик под него. Гидравлика то да, вопрос, каким таким усилием она его так выталкивает, но все же не будешь разжевывать, хронометраж и рейтинг 12.
Детское кино про недоработанную шелезяку. Стрелялки не внушили.
Понравился герой Джеки Эрл Хейли. Люблю профи, кайфующих от работы.
Эпизод с мусульманами, который в начале, хорош. 6/10.
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