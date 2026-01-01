Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Добрый доктор» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Робокоп Награды и номинации фильма Робокоп

Награды и номинации фильма Робокоп 1987

Оскар 1988 Оскар 1988
Special Achievement Award
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Best Special Effects
Номинант
 Best Make Up Artist
Номинант
 Best Special Effects
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Серебряные пенни, тарни и кастары: в мире «Властелина колец» расплачивались не только золотом
Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума»
Рецепт нежного творожного печенья от создателей мультфильма «Три кота»: всего 15 минут — и новогоднее угощение готово
Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
«Вместо “Ментовских войн” — материнское горе»: над забытым сериалом с Устюговым плачут даже «суровые мужики-работяги»
Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
Как Аслан обманул смерть в «Хрониках Нарнии»: раскрываем магический фокус, который Льюис спрятал между строк
Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды
Не седина, не краска, а настоящий шрам: белая прядь Анны в «Холодном сердце» — признак горя, вот как принцесса едва не погибла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше