Робокоп
Награды и номинации фильма Робокоп
Награды и номинации фильма Робокоп 1987
Оскар 1988
Special Achievement Award
Победитель
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Best Special Effects
Номинант
Best Make Up Artist
Номинант
Best Special Effects
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Серебряные пенни, тарни и кастары: в мире «Властелина колец» расплачивались не только золотом
Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума»
Рецепт нежного творожного печенья от создателей мультфильма «Три кота»: всего 15 минут — и новогоднее угощение готово
Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
«Вместо “Ментовских войн” — материнское горе»: над забытым сериалом с Устюговым плачут даже «суровые мужики-работяги»
Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
Как Аслан обманул смерть в «Хрониках Нарнии»: раскрываем магический фокус, который Льюис спрятал между строк
Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды
Не седина, не краска, а настоящий шрам: белая прядь Анны в «Холодном сердце» — признак горя, вот как принцесса едва не погибла
