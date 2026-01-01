Серебряные пенни, тарни и кастары: в мире «Властелина колец» расплачивались не только золотом

Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума»

Рецепт нежного творожного печенья от создателей мультфильма «Три кота»: всего 15 минут — и новогоднее угощение готово

Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»

Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему

«Вместо “Ментовских войн” — материнское горе»: над забытым сериалом с Устюговым плачут даже «суровые мужики-работяги»

Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии

Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»

Как Аслан обманул смерть в «Хрониках Нарнии»: раскрываем магический фокус, который Льюис спрятал между строк

Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды