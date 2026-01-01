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Маргарита Бугаева Margarita Bugaeva
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Маргарита Бугаева

Margarita Bugaeva

Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр

Популярные фильмы

Борцу не больно 6.2
Борцу не больно (2010)
За все заплачено 0.0
За все заплачено (2021)
Хрустальная королева 0.0
Хрустальная королева (2023)

Фильмография Маргарита Бугаева

Жанр
Год
Выбираю нас
Выбираю нас
мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
Останется верность
Останется верность
драма, мелодрама 2024, Россия
Хрустальная королева
Хрустальная королева
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Мур-мур, амур
Мур-мур, амур
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Я заберу твою любовь
Я заберу твою любовь
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
За все заплачено
За все заплачено
мелодрама, детектив 2021, Россия
Борцу не больно 6.2
Борцу не больно Bortsu ne bolno
спорт, драма 2010, Россия
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