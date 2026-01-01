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Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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Фильмография
Маргарита Бугаева
Margarita Bugaeva
Киноафиша
Персоны
Маргарита Бугаева
Маргарита Бугаева
Margarita Bugaeva
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Борцу не больно
(2010)
0.0
За все заплачено
(2021)
0.0
Хрустальная королева
(2023)
Фильмография Маргарита Бугаева
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мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Останется верность
драма, мелодрама
2024, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Хрустальная королева
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Мур-мур, амур
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Я заберу твою любовь
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
За все заплачено
мелодрама, детектив
2021, Россия
6.2
Борцу не больно
Bortsu ne bolno
спорт, драма
2010, Россия
Не выбрасываю чайные пакетики, а вешаю их на дверь: результат заметен уже через несколько часов — крутой лайфхак
Теории и практики недостаточно: россиян заставят сдавать третий экзамен в автошколах – в разы сложнее прошлых вместе взятых
Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни
«Черепашек-ниндзя» смотрели многие, а о трагическом финале мутантов знают единицы: в конце выжил один, и речь не о крысе
ИИ нарисовал героев «Первого отдела» — и это нечто: Брагин как с экрана, а Шибанов превратился в машину для убийств
«Будете плохо проходить тест – оставлю без обеда!»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с едой
«Игорян как обычно – ни яиц, ни ума»: до финала «Первой ракетки» осталась 1 серия, а зрители уже требуют 2 сезон (но претензий все равно хватает)
«Читаешь, читаешь, слова легкие» – а тест сложный: вспомните, кто из героев «Собачьего сердца» произнес 5 фраз
«Кей-поп охотницы» возвращаются — Netflix метит побить 325 100 000 просмотров: увы, россиянам радоваться нечему
Нашли, чем заменить «Очень странные дела»: новый сериал Netflix — почти брат-близнец по атмосфере и сюжету
Только не читайте спойлеры, умоляю! Этот детективный сериал ломает все догадки до самого финала — «до конца не верила, что убийца этот человек»
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