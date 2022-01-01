Слегка беременный, 1973

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о выходе в прокат О фильме Во время концерта Марко Мазетти становится плохо. Симптомы — головная боль, тошнота... Сенсационное известие о беременном мужчине делает Мазетти знаменитостью. Развернуть 5.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7 Продолжительность 1 час 28 минут Год выпуска 1973 Премьера в мире 20 сентября 1973 Режиссер Жак Деми В ролях Катрин Денев Марчелло Мастроянни Мишлин Пресль Мариса Паван Клод Мелки Все актеры и съемочная группа 2 постера

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