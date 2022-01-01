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Слегка беременный
Киноафиша Фильмы Слегка беременный
L'evenement le plus important depuis que l'homme a marche sur la lune / A Slightly Pregnant Man

Слегка беременный, 1973

1973 / Франция / Италия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме
Во время концерта Марко Мазетти становится плохо. Симптомы — головная боль, тошнота... Сенсационное известие о беременном мужчине делает Мазетти знаменитостью.
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 20 сентября 1973
Режиссер
Жак Деми
В ролях
Катрин Денев
Катрин Денев
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Мишлин Пресль
Мариса Паван
Клод Мелки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Слегка беременный 2 постера
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