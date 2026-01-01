Оповещения от Киноафиши
Восхитительная лгунья

Восхитительная лгунья

Adorable menteuse 18+
О фильме

Марина Влади играет 18 летнюю девочку, которая и пяти минут не может прожить без лжи. Влюбившись в весьма зрелого мужчину, она дает клятву, что будет говорить только правду. Однако сложившаяся репутация не дает ей спокойно жить...
Страна Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 2 февраля 1962
Дата выхода
6 июня 1962 США
2 февраля 1962 Франция
Производство Eléfilm
Другие названия
Adorable menteuse, Adorable Liar, Adorable mentirosa, A Mentirosa, A hazudós lány, A hazug lány, Das Spiel der Lüge, En bedårande lögnerska, La menteuse, Le bugie nel mio letto, Mia axiolatrefti pseftra, Mincinoasa, Tyttö pyjamassa, Yndig - men skør, Αξιολάτρευτη ψεύτρα, Μια αξιολάτρευτη ψεύτρα, Очаровательная лгунья
Режиссер
Мишель Девиль
В ролях
Мишель Витоль
Клод Нико
Жан-Марк Бори
Маша Мериль
Маша Мериль
Марина Влади
Марина Влади
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
