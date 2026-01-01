Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Незамужняя женщина
Награды и номинации фильма Незамужняя женщина
Награды и номинации фильма Незамужняя женщина 1978
Оскар 1979
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1978
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучшая женская роль
Номинант
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
