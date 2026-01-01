Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Незамужняя женщина Награды и номинации фильма Незамужняя женщина

Награды и номинации фильма Незамужняя женщина 1978

Оскар 1979 Оскар 1979
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1978 Каннский кинофестиваль 1978
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1979 Золотой глобус 1979
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучшая женская роль
Номинант
