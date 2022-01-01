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Принцесса льда Принцесса льда
Киноафиша Фильмы Принцесса льда Принцесса льда, 2005: актеры и роли
Ice Princess Принцесса льда 2005 / США / Канада
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Принцесса льда, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Файвелл Tim Fywell
В ролях
Мишель Трахтенберг Мишель Трахтенберг Michelle Trachtenberg Джоан Кьюсак Джоан Кьюсак Joan Cusack Эми Смарт Эми Смарт Amy Smart Стив Росс Steve Ross Хейден Панеттьер Хейден Панеттьер Hayden Panettiere Ким Кэттролл Ким Кэттролл Kim Cattrall ТреворБлумас Конни Рэй Конни Рэй Connie Ray
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