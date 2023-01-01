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Золотой лёд
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The Cutting Edge

Золотой лёд, 1992

1992 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Она — взбаламошная богатая и утонченная женщина, фигуристка без партнера, но у которой нельзя отнять стремление играть первую скрипку. Он — известный хокеист, недавно получивший травму, нахальный и честолюбивый, и большой хоккей для него закрыт навсегда. Они непохожи, у них нет ничего общего, кроме желания завоевать олимпийское золото. Теперь каждый из них — надежда и опора для другого. Объединив свои силы, они, странная пара, устремляются к мечте всей своей жизни. Их цель — медаль, но может любовь все расставит по своим местам?

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1992
Премьера в мире 27 марта 1992
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Пол Майкл Глэйзер
В ролях
Д.Б. Суини
Д.Б. Суини
Мойра Келли
Терри О’Куинн
Терри О’Куинн
Рой Дотрайс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Постер фильма Золотой лёд 2 постера
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