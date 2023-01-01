Золотой лёд, 1992

Она — взбаламошная богатая и утонченная женщина, фигуристка без партнера, но у которой нельзя отнять стремление играть первую скрипку. Он — известный хокеист, недавно получивший травму, нахальный и честолюбивый, и большой хоккей для него закрыт навсегда. Они непохожи, у них нет ничего общего, кроме желания завоевать олимпийское золото. Теперь каждый из них — надежда и опора для другого. Объединив свои силы, они, странная пара, устремляются к мечте всей своей жизни. Их цель — медаль, но может любовь все расставит по своим местам?