Взрыв – вот моя история, история девушки без истории. Я страдаю амнезией и записываю свою жизнь на видео, воруя жизни и чувства других людей и делаю их искусством. И вот появляется Марсель, еще одна потенциальная жертва. И…Взрыв! Я колеблюсь, теряю контроль, Марсель подталкивает меня, игра повторяется. Мои воспоминания возвращаются, но я упускаю момент. Марсель, мелкий гангстер, становится моим единственным якорем, единственной любовью. Ослепленная, я помогаю ему в его бизнесе. Мы шантажисты. Мы снимаем ВИП персон в непристойных ситуациях, а потом требуем деньги. Мы БАНДА!

