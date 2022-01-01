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Киноафиша Фильмы Выбор игры Выбор игры, 1993: актеры и роли
Searching for Bobby Fischer Выбор игры 1993 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Выбор игры, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Зэйллян
В ролях
Макс Померанц Max Pomeranc Джо Мантенья Джо Мантенья Joe Mantegna Джоан Аллен Джоан Аллен Joan Allen Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Лоуренс Фишберн Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne
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