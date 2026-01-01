Меню
Награды и номинации фильма Джулия
Награды и номинации фильма Джулия 1977
Оскар 1978
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучший фильм
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Best Screenplay
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Best Direction
Номинант
Best Film Editing
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
