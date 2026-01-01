Меню
Награды и номинации фильма Джулия 1977

Оскар 1978 Оскар 1978
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1978 Золотой глобус 1978
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший актёр второго плана
Номинант
 Лучший актёр второго плана
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучший фильм
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Best Screenplay
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Best Direction
Номинант
 Best Film Editing
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
