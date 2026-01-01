Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Джулия
Кадры из фильма «Джулия»
Кадры из фильма «Джулия»
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Касса невест
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Рейс 298
Отзывы
2026, США, триллер
Вот как нужно отвечать на «спасибо», чтобы бед не знать: срочно уберите из своей речи эти 3 слова
Моя подруга летом скупает мусорные пакеты пачками: 10 неожиданных способов применения, о которых знают единицы
Октябрина Ганичкина раскрыла секрет: как главная дачница страны растит огурцы на зависть соседям
Самый аппетитный (но очень сложный!) тест: а вы угадаете 5 советских фильмов по кадру с пикником да шашлыками?
Едва известный ужастик с Петтигрю из «Поттера» снят по реальным событиям: жутким настолько, что в них невозможно поверить
Даже фанаты «Игры престолов» часто не знают, откуда у Дейенерис появилось прозвище Бурерожденная, а мы вам все расскажем
43 446 просмотров за 2 часа: свежая серия «Маши и Медведя» уже доступна — старые (наконец-то) можно поставить на паузу
Продолжение «Ментовских войн» выйдет уже осенью, но Шилова вы больше не увидите – Устюгов готов к провалу: «Это выглядит комично»
Ни разу не пожалела, что включила этот детектив вместо надоевшего «Первого отдела» — всего 5 серий, а оторваться невозможно
«Пострашней "Обсессии" будет в разы»: над главным хоррор-сериалом 2026 года зрители... хохочут до слез (а потом «рыдают от ужаса»)
Новые кадры со съемок «Шефа-8» для НТВ озадачили поклонников: «меня одну заинтересовала девушка рядом с Расторгуевым?» (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667