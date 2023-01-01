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Джулия Джулия
Киноафиша Фильмы Джулия Джулия, 1977: актеры и роли
Julia Джулия 1977 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Джулия, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фред Циннеман
В ролях
Джейн Фонда Джейн Фонда Jane Fonda Ванесса Редгрейв Ванесса Редгрейв Vanessa Redgrave Джейсон Робардс Джейсон Робардс Jason Robards Максимилиан Шелл Максимилиан Шелл Maximilian Schell Хэл Холбрук Хэл Холбрук Hal Holbrook Розмари Мерфи Rosemary Murphy Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Элизабет Мортенсен Elisabeth Mortensen Джон Гловер Джон Гловер John Glover Дора Долль
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