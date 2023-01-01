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Джулия
Джулия, 1977: актеры и роли
Julia
Джулия
1977 / США
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Джулия, 1977: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фред Циннеман
В ролях
Джейн Фонда
Jane Fonda
Ванесса Редгрейв
Vanessa Redgrave
Джейсон Робардс
Jason Robards
Максимилиан Шелл
Maximilian Schell
Хэл Холбрук
Hal Holbrook
Розмари Мерфи
Rosemary Murphy
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