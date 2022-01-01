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Розовая пантера наносит ответный удар Розовая пантера наносит ответный удар
Киноафиша Фильмы Розовая пантера наносит ответный удар Розовая пантера наносит ответный удар, 1976: актеры и роли
The Pink Panther Strikes Again Розовая пантера наносит ответный удар 1976 / США / Великобритания
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Розовая пантера наносит ответный удар, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Блейк Эдвардс Блейк Эдвардс Blake Edwards
В ролях
Питер Селлерс Питер Селлерс Peter Sellers Херберт Лом Лесли-Энн Даун Лесли-Энн Даун Lesley-Anne Down Берт Квук Burt Kwouk Колин Блейкли Colin Blakely Леонард Росситер Leonard Rossiter Андре Маранн Байрон Кэйн Ховард К. Смит Howard K. Smith Дик Крокетт Dick Crockett
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