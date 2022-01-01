Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джиперс Криперс: Возрожденный"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Розовая пантера наносит ответный удар
Кадры из фильма «Розовая пантера наносит ответный удар»
The Pink Panther Strikes Again
Розовая пантера наносит ответный удар
1976 / США / Великобритания
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Кадры из фильма «Розовая пантера наносит ответный удар»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Джиперс Криперс: Возрожденный
Отзывы
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Дитя погоды
Рецензия
Отзывы
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Ирония судьбы в Голливуде
Отзывы
2022, США, комедия
Календарь ма(й)я
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, детский, приключения
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Начать сначала
Отзывы
2022, Россия, спорт, комедия, драма
После. Долго и счастливо
Рецензия
Отзывы
2022, США, драма, мелодрама
Топ Ган: Мэверик
Отзывы
2022, США, боевик
Барбоскины Team
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Related video
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением