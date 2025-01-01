Меню
Киноафиша Фильмы Розовая пантера наносит ответный удар Награды и номинации фильма Розовая пантера наносит ответный удар

Награды и номинации фильма Розовая пантера наносит ответный удар 1976

Оскар 1977 Оскар 1977
Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 1977 Золотой глобус 1977
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
