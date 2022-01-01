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Критическое решение
Критическое решение, 1976: актеры и роли
The Seven-Per-Cent Solution
Критическое решение
1976 / США / Великобритания
6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Критическое решение, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Херберт Росс
Herbert Ross
В ролях
Алан Аркин
Alan Arkin
Ванесса Редгрейв
Vanessa Redgrave
Роберт Дювалл
Robert Duvall
Никол Уильямсон
Nicol Williamson
Лоуренс Оливье
Laurence Olivier
Джоэл Грей
Joel Grey
Саманта Эггар
Samantha Eggar
Джереми Кемп
Jeremy Kemp
Режин
Régine
Чарльз Грей
Charles Gray
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Одна
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