Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Парень с того света"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Песни о любви
Песни о любви, 2011: актеры и роли
For Colored Girls
Песни о любви
2011 / США
Трейлер
7.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Песни о любви, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тайлер Перри
Tyler Perry
В ролях
Тэнди Ньютон
Thandiwe Newton
Лоретта Дивайн
Loretta Devine
Вупи Голдберг
Whoopi Goldberg
Омари Хардвик
Omari Hardwick
Джанет Джексон
Janet Jackson
Джорни Смоллетт
Филисия Рашад
Phylicia Rashad
Керри Вашингтон
Kerry Washington
Аника Нони Роуз
Anika Noni Rose
Мейси Грэй
Macy Gray
Кимберли Элиз
Kimberly Elise
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Рецензия
Отзывы
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Рецензия
Отзывы
2022, США, триллер
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)