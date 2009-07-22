Оповещения от Киноафиши
Прощай, Гари

Прощай, Гари

Adieu Gary 18+
О фильме

Франсис, пожилой рабочий, живет в небольшом фабричном городке. Правда, фабрику уже закрыли, и город почти опустел. Лишь немногие, подобно Франсису, остались на насиженном месте. Франсис всегда был добросовестным работником, а потому продолжает чинить локомотив, поскольку не успел это сделать, когда завод еще функционировал. После долгого отсутствия возвращается сын Франсиса, Самир. Соседский мальчик Жозе воображает, что его отец Гэри Купер и ждет его каждый день на пустынной улочке в этом забытом Богом городишке, который больше похож на декорации американского вестерна.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 22 июля 2009
Дата выхода
22 июля 2009 Франция
Сборы в мире $751 737
Производство Les Films A4, StudioCanal, Rhône-Alpes Cinéma
Другие названия
Adieu Gary, Adeus, Gary, Adieu Gary Cooper, Antio Gary, Ég veled, Gary!, Goodbye Gary, Goodbye Gary Cooper, Żegnaj, Gary, Прощай, Гэри
Режиссер
Нассим Амауш
В ролях
Жан-Пьер Бакри
Жан-Пьер Бакри
Доминик Реймон
Доминик Реймон
Сабрина Уазани
Сабрина Уазани
Александр Боннин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.0
12 голосов
6 IMDb
Отзывы о фильме

