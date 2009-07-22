Франсис, пожилой рабочий, живет в небольшом фабричном городке. Правда, фабрику уже закрыли, и город почти опустел. Лишь немногие, подобно Франсису, остались на насиженном месте. Франсис всегда был добросовестным работником, а потому продолжает чинить локомотив, поскольку не успел это сделать, когда завод еще функционировал. После долгого отсутствия возвращается сын Франсиса, Самир. Соседский мальчик Жозе воображает, что его отец Гэри Купер и ждет его каждый день на пустынной улочке в этом забытом Богом городишке, который больше похож на декорации американского вестерна.
СтранаФранция
Продолжительность1 час 15 минут
Год выпуска2009
Премьера в мире22 июля 2009
22 июля 2009
Сборы в мире$751 737
ПроизводствоLes Films A4, StudioCanal, Rhône-Alpes Cinéma