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Гадкий я
Гадкий я, 2010: актеры и роли
Despicable Me
Гадкий я
2010 / США
Трейлер
8.2
Оцените
89
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Гадкий я, 2010: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Пьер Коффин
Pierre Coffin
Крис Рено
Chris Renaud
В ролях
Стив Карелл
Steve Carell
Миранда Косгров
Miranda Cosgrove
Джейсон Сигел
Jason Segel
Расселл Брэнд
Russell Brand
Дэнни МакБрайд
Danny McBride
Леонид Ярмольник
Leonid Yarmolnik
Марк Тишман
Mark Tishman
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