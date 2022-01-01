|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Despicable Me
|Pharrell Williams
|4:13
|2
|Fun, Fun, Fun
|Pharrell Williams
|3:26
|3
|I'm On a Roll
|Destinee & Paris / Pharrell Williams
|3:11
|4
|Minion Mambo
|The Minions / Pharrell Williams
|3:04
|5
|Boogie Fever
|The Sylvers / Freddie Perren
|3:28
|6
|My Life
|Robin Thicke / Pharrell Williams
|3:54
|7
|Prettiest Girls
|Pharrell Williams
|3:20
|8
|Rocket's Theme
|Pharrell Williams
|4:03
|9
|You Should Be Dancing
|Bee Gees / Barry Gibb
|4:18
|10
|The Unicorn Song
|Agnes / Pharrell Williams
|2:08