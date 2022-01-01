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Гадкий я Гадкий я
Киноафиша Фильмы Гадкий я Музыка из мультфильма «Гадкий я» (2010)
Despicable Me Гадкий я 2010 / США
8.1 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Музыка из мультфильма «Гадкий я» (2010)

Вся информация о мультфильме
Despicable Me (Original Motion Picture Soundtrack)
Despicable Me (Original Motion Picture Soundtrack) 10 композиций. Pharrell Williams, Destinee & Paris, The Minions, The Sylvers, Robin Thicke, Bee Gees, Agnes
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Despicable Me Pharrell Williams 4:13
2 Fun, Fun, Fun Pharrell Williams 3:26
3 I'm On a Roll Destinee & Paris / Pharrell Williams 3:11
4 Minion Mambo The Minions / Pharrell Williams 3:04
5 Boogie Fever The Sylvers / Freddie Perren 3:28
6 My Life Robin Thicke / Pharrell Williams 3:54
7 Prettiest Girls Pharrell Williams 3:20
8 Rocket's Theme Pharrell Williams 4:03
9 You Should Be Dancing Bee Gees / Barry Gibb 4:18
10 The Unicorn Song Agnes / Pharrell Williams 2:08
Доступен список песен из мультфильма «Гадкий я» (2010) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из мультфильма «Гадкий я» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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