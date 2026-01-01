Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Великий Зигфилд Награды и номинации фильма Великий Зигфилд

Награды и номинации фильма Великий Зигфилд 1936

Оскар 1937 Оскар 1937
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший хореограф
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1936 Венецианский кинофестиваль 1936
Best Foreign Film
Номинант
