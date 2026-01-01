Оповещения от Киноафиши
Оскар 1937
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший хореограф
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1936
Best Foreign Film
Номинант
