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Постер фильма Симаррон
Постер фильма Симаррон
Постер фильма Симаррон
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.8
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3 постера
Киноафиша Фильмы Симаррон

Симаррон

Cimarron 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История газетчика и адвоката Янси Кравата и его жены Сабры, которые во время земельного бума 1889 года в Оклахоме отправились искать счастье на Запад.
Страна США
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1931
Премьера в мире 26 января 1931
Дата выхода
1 января 1932 Бразилия
18 февраля 1931 Великобритания
24 апреля 1931 Ирландия 12
26 января 1931 Испания 12
2 января 1932 Португалия
9 февраля 1931 США
1 декабря 1932 Япония G
Бюджет $1 433 000
Производство RKO Radio Pictures
Другие названия
Cimarron, Cimarrón, Симарон, Cimarron - Pioniere des Wilden Westens, Entfesselte Menschen, Garba Hücum, I pionieri del West, La ruée vers l'ouest, Pioniere des wilden Westens, Shimaron, Vilda västerns betvingare, Симаррон, Сімаррон, シマロン（1931）, 壮志千秋
Режиссер
Уэсли Рагглз
В ролях
Ричард Дикс
Айрин Данн
Эстелль Тейлор
Нэнс О’Нил
Уильям Колье мл.
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb
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