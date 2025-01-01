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Рейтинги
5.9
Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
3 постера
Киноафиша
Фильмы
Симаррон
Симаррон
Cimarron
18+
Напомним о выходе в прокат
вестерн
драма
О фильме
История газетчика и адвоката Янси Кравата и его жены Сабры, которые во время земельного бума 1889 года в Оклахоме отправились искать счастье на Запад.
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Страна
США
Продолжительность
2 часа 3 минуты
Год выпуска
1931
Премьера в мире
26 января 1931
Дата выхода
1 января 1932
Бразилия
18 февраля 1931
Великобритания
24 апреля 1931
Ирландия
12
26 января 1931
Испания
12
2 января 1932
Португалия
9 февраля 1931
США
1 декабря 1932
Япония
G
Бюджет
$1 433 000
Производство
RKO Radio Pictures
Другие названия
Cimarron, Cimarrón, Симарон, Cimarron - Pioniere des Wilden Westens, Entfesselte Menschen, Garba Hücum, I pionieri del West, La ruée vers l'ouest, Pioniere des wilden Westens, Shimaron, Vilda västerns betvingare, Симаррон, Сімаррон, シマロン（1931）, 壮志千秋
Режиссер
Уэсли Рагглз
В ролях
Ричард Дикс
Айрин Данн
Эстелль Тейлор
Нэнс О’Нил
Уильям Колье мл.
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените
12
голосов
5.8
IMDb
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