Поэт и царь, 1927

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о выходе в прокат О фильме Посвящен последним дням жизни Александра Сергеевича Пушкина. Развернуть 6.5 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 16 минут Год выпуска 1927 Премьера в России 20 сентября 1927 Премьера в мире 20 сентября 1927 Режиссер Владимир Гардин В ролях Евгений Червяков Ирина Володко Константин Каренин Борис Тамарин Все актеры и съемочная группа 1 постер

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