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Фильмография
Наталья Розенель
Natalya Rozenel
Киноафиша
Персоны
Наталья Розенель
Наталья Розенель
Natalya Rozenel
Дата рождения
1 января 1900
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
1 января 1962
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Медвежья свадьба
(1925)
Фильмография Наталья Розенель
6.4
Медвежья свадьба
Medvezhya svadba
мистика, драма
1925, СССР
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