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Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем
Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем, 2000: актеры и роли
Zycie jako smiertelna choroba przenoszona droga plciowa
Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем
2000 / Франция / Польша
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Занусси
Krzysztof Zanussi
В ролях
Збигнев Запасевич
Zbigniew Zapasiewicz
Кристина Янда
Krystyna Janda
Тадеуш Брадецкий
Tadeusz Bradecki
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