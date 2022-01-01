Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Русалка и дочь короля" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем
Киноафиша Фильмы Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем, 2000: актеры и роли
Zycie jako smiertelna choroba przenoszona droga plciowa Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем 2000 / Франция / Польша
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Занусси Кшиштоф Занусси Krzysztof Zanussi
В ролях
Збигнев Запасевич Zbigniew Zapasiewicz Кристина Янда Krystyna Janda Тадеуш Брадецкий Tadeusz Bradecki
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Убойный монтаж
Убойный монтаж
2022, Франция, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Бойся темноты
Бойся темноты
2022, Бельгия / Франция, ужасы, мистика
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
«Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление
Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил
Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест
Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей
44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул
Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось
«Бриллиантовую руку» обругали американцы: вот что не так с фильмом
Самая известная «бабушка» советского кино окончила жизнь в психбольнице
«Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу»
Не пущу и на порог: за что знаменитая ясновидящая выгнала Киркорова
Гузеева без работы: объявлено о закрытии «Давай поженимся»
Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась
Приложение киноафиши