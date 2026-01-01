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Николя Мори
Nicolas Maury
Киноафиша
Персоны
Николя Мори
Николя Мори
Nicolas Maury
Дата рождения
14 октября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Сент-Рьекс-ла-Перш, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Биография Николя Мори
Родился 14 октября 1980 года. Сент-Рьекс-ла-Перш, Франция.
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