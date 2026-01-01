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Николя Мори
Николя Мори Nicolas Maury
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Николя Мори

Nicolas Maury

Дата рождения
14 октября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Сент-Рьекс-ла-Перш, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Биография Николя Мори

Родился 14 октября 1980 года. Сент-Рьекс-ла-Перш, Франция.

Популярные фильмы

Десять процентов 8.2
Десять процентов (2015)
Жизненная необходимость 6.3
Жизненная необходимость (2019)
Человеческий фактор 6.1
Человеческий фактор (2007)

Фильмография Николя Мори

Это Париж! 5.8
Это Париж!
драма, музыка, мелодрама, мини-сериал 2024, Франция
Жизненная необходимость 6.3
Жизненная необходимость Perdrix
драма 2019, Франция
День выборов по-французски 4.8
День выборов по-французски Les Tuche 3
комедия 2018, Франция
Десять процентов 8.2
Десять процентов
комедия 2015, Франция
Человеческий фактор 6.1
Человеческий фактор La question humaine
исторический, мюзикл, драма, военный 2007, Франция
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Новости о Николя Мори
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