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Сисси – молодая императрица Сисси – молодая императрица
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Sissi — Die junge Kaiserin

Сисси – молодая императрица, 1955

1955 / Австрия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Юная Сисси — дочь герцога Макса Баварского — простая скромная девушка. Она сторонится шумных светских развлечений, бегает по лесам, ухаживает за животными, наслаждается природой и мечтает о любви.

Случайно познакомившись в лесу с красивым молодым офицером, она чувствует, что встретила мужчину своей мечты. Да и офицер не на шутку увлечен девушкой, хотя и считает ее простой крестьянкой. Каково же изумление обоих, когда на балу ему представляют младшую дочь герцога Максимилиана, а ей — австрийского императора Франца-Иосифа.

К несчастью для влюбленных, властная мать Франца-Иосифа, эрцгерцогиня Софи уже выбрала супругу своему сыну — принцессу Хелену, старшую сестру Сисси… Несмотря ни на что, император готов впервые пойти против воли матери и объявить Сисси своей невестой…

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1955
Премьера в России 19 декабря 1956
Премьера онлайн 10 декабря 2021
Премьера в мире 22 декабря 1955
Возраст 16+
Режиссер
Эрнст Маришка
В ролях
Роми Шнайдер
Роми Шнайдер
Карлхайнц Бём
Магда Шнайдер
Ута Франц
Густав Кнут
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сисси – молодая императрица 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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