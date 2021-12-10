Сисси – молодая императрица, 1955

Юная Сисси — дочь герцога Макса Баварского — простая скромная девушка. Она сторонится шумных светских развлечений, бегает по лесам, ухаживает за животными, наслаждается природой и мечтает о любви.



Случайно познакомившись в лесу с красивым молодым офицером, она чувствует, что встретила мужчину своей мечты. Да и офицер не на шутку увлечен девушкой, хотя и считает ее простой крестьянкой. Каково же изумление обоих, когда на балу ему представляют младшую дочь герцога Максимилиана, а ей — австрийского императора Франца-Иосифа.



К несчастью для влюбленных, властная мать Франца-Иосифа, эрцгерцогиня Софи уже выбрала супругу своему сыну — принцессу Хелену, старшую сестру Сисси… Несмотря ни на что, император готов впервые пойти против воли матери и объявить Сисси своей невестой…