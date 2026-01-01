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Эли Данкер
Eli Danker
Киноафиша
Персоны
Эли Данкер
Эли Данкер
Eli Danker
Дата рождения
12 октября 1948
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Неоспоримый 2
(2006)
6.9
Морская полиция: Лос-Анджелес
(2009)
5.9
Взять живым или мертвым
(1987)
Фильмография Эли Данкер
4.4
Виктор
Viktor
боевик, триллер
2014, Франция / Россия
Смотреть трейлер
6.9
Морская полиция: Лос-Анджелес
драма, боевик, криминал
2009, США
5.8
Новый парень моей мамы
My Mom's New Boyfriend
триллер, комедия, мелодрама, боевик
2007, Германия / США
Смотреть трейлер
7.2
Неоспоримый 2
Undisputed II: Last Man Standing
боевик, драма, криминал, спорт
2006, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.9
Взять живым или мертвым
Wanted: Dead or Alive
боевик, триллер, драма
1987, США
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