Эли Данкер

Какими будут декабрь и январь узнаем 5 сентября: вечером все внимание на небо

В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома

Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней

Родители Гарри живы, тролль похож на Колобка: в трейлере нового «Поттера» спрятали детали, которых не было даже в фильмах

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Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей

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Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало